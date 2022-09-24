Кадыров: даже 50% сотрудников российских ведомств способны «снести любую западную армию»
Кадыров перечислил сотрудников, обладающих хорошей физической подготовкой, среди которых — сотрудники МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратуры и СК.
«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что Россия обладает таким количеством ресурсов, что «НАТО и Запад устанут считать».
Ранее Кадыров выступил с осуждением уклоняющихся от военной службы.