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Кадыров: даже 50% сотрудников российских ведомств способны «снести любую западную армию»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что Россия обладает колоссальным штатом сотрудников различных ведомств на служебном посту, даже половина из которых способна «снести любую западную армию».

Кадыров перечислил сотрудников, обладающих хорошей физической подготовкой, среди которых — сотрудники МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратуры и СК.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Россия обладает таким количеством ресурсов, что «НАТО и Запад устанут считать».

Ранее Кадыров выступил с осуждением уклоняющихся от военной службы.

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