В Оренбургской области зафиксировали 475 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 475 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 234 535 жителей. Вылечились 225 252 человека, в том числе 425 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 177 случаев коронавируса за сутки, передаёт progorod43. Госпитализированы 65 жителей.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.