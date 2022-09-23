В Тверской области подтвердили 236 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области подтвердили 236 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 16 жителей, выписаны 500.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 175 244 человека, вылечились 169 242.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 1627 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 421 916.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.