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В Татарстане зарегистрировали 840 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 840 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 108 жителей.
В Татарстане зарегистрировали 840 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 175 122 человека. Вылечился 164 941 житель, в том числе 1042 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Иркутской области выявили 792 случая коронавирусной инфекции, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службы оперштаба и Роспотребнадзора региона. Вылечились 986 человек.

Общее число заболевших в области достигло 338,7 тыс.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.

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