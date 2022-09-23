В Татарстане зарегистрировали 840 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 840 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 108 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 175 122 человека. Вылечился 164 941 житель, в том числе 1042 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Иркутской области выявили 792 случая коронавирусной инфекции, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службы оперштаба и Роспотребнадзора региона. Вылечились 986 человек.

Общее число заболевших в области достигло 338,7 тыс.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории, высказался о последствиях постковидного синдрома.