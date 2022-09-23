В Удмуртии выявили 1155 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1155 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 7593 пациента, в ковид-центрах — 332 пациента в состоянии средней тяжести, 34 в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 505 жителей.

Также стало известно, что в Астраханской области зарегистрировали 154 случая коронавируса за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Общее число заболевших в регионе достигло 131 000.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.