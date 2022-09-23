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Иммунолог Болибок назвал главные ошибки при ревакцинации от COVID-19

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал главные ошибки при ревакцинации от COVID-19.
Иммунолог Болибок назвал главные ошибки при ревакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал прежде всего оценить своё состояние. В случае пищевого отравления или большой усталости, например, прививку лучше отложить.

Как отметил Болибок, отвечать на вопросы анкеты перед вакцинацией нужно максимально точно.

«Если недавно болели, это надо отметить. Если есть хронические заболевания, надо ответить, что есть, чтобы врач вот это всё прочитал, оценил ваше состояние, может быть, назначил вам какие-нибудь дополнительные обследования перед вакцинацией и только после этого допустил вас до неё», — пояснил эксперт.

Ещё одной ошибкой он назвал физические нагрузки сразу после прививки.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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