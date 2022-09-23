Инфекционист Ртищев рассказал о группах риска по COVID-19
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«Группы риска не изменились. По-прежнему COVID-19 опасен для людей старше 60 лет, для тех, кто имеет тяжёлые хронические заболевания и избыточную массу тела», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Вместе с тем, отметил эксперт, изменилось соотношение различных возрастных групп в самой структуре заболеваемости.
«Если в первые два года пандемии дети болели редко, то с появлением варианта «омикрона» их доля среди заболевших выросла», — пояснил Ртищев.
Как отметил эксперт, коллективный иммунитет позволяет прекратить активную передачу вируса и снизить заболеваемость.
Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.