«Аэрофлот» возобновит рейсы в Коломбо, Бангкок и Гоа

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 9 октября возобновит рейсы в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок и со 2 ноября — в Гоа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, полёты будут выполняться на самолётах Airbus A330.

«С 9 октября компания возобновит полёты в Коломбо, куда на начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября «Аэрофлот» вновь начнёт выполнять полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю, а со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трёх рейсов в неделю в Гоа», — говорится в заявлении.

Продажа билетов в Таиланд и на Шри-Ланку уже открыта.

3 июня российская компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана ранее сообщил о намерении властей восстановить авиасообщение с Россией к середине октября.

Также известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай.