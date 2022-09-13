«Аэрофлот» с 1 октября запустит прямые рейсы из Москвы в Дубай

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай.

Об этом сообщается в релизе компании.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай», — говорится в сообщении.

Полёты в Объединённые Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330.

В настоящее время полёты в Дубай также выполняются четыре раза в неделю из Сочи на судах Superjet 100.

Ранее российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения.