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Российский МИД: Россия и Таиланд прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

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Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения.
Российский МИД: Россия и Таиланд прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, иммунизация которыми даёт возможность въезда на территорию без прохождения карантина. Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнёт летать в Сочи и Турцию по сокращённому маршруту с 1 сентября.

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