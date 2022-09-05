Российский МИД: Россия и Таиланд прорабатывают возобновление прямого авиасообщения

Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, иммунизация которыми даёт возможность въезда на территорию без прохождения карантина. Указанные шаги будут способствовать возобновлению туристических обменов», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнёт летать в Сочи и Турцию по сокращённому маршруту с 1 сентября.