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«Аэрофлот» начнёт летать в Турцию и Сочи по сокращённому маршруту с 1 сентября

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнёт летать в Сочи и Турцию по сокращённому маршруту с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Аэрофлот» начнёт летать в Турцию и Сочи по сокращённому маршруту с 1 сентября
  • РИА Новости

«Аэрофлот» с 1 сентября вносит изменение в расписание полётов в Сочи и Турцию, с сокращённым полётным временем», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что время пути уменьшится на 20—30 минут.

Ранее РБК со ссылкой на источники информировал, что российские власти намерены обсудить возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолётов, выделив часть воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине.

До этого Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 4 сентября.

Ограничения касаются Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска. Также полёты ограничены в аэропорты Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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