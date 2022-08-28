РБК: в России могут выделить коридор для сокращения времени полёта в Сочи и Турцию

Российские власти намерены обсудить возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолётов, выделив часть воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

По информации РБК, Госкорпорации по организации воздушного движения 29 августа намерены обсудить с авиакомпаниями возможность выделения коридора для рейсов в Сочи и Турцию.

Как рассказал один из источников, если решение о выделении коридора будет принято, время полёта из Москвы в Сочи сократится на 20 минут. Из Сочи в Москву время полёта сократится на десять минут.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 4 сентября.

Ограничения касаются Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска. Также полёты ограничены в аэропорты Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.