РБК: в России могут выделить коридор для сокращения времени полёта в Сочи и Турцию
Об этом информирует РБК со ссылкой на источники в авиакомпаниях.
По информации РБК, Госкорпорации по организации воздушного движения 29 августа намерены обсудить с авиакомпаниями возможность выделения коридора для рейсов в Сочи и Турцию.
Как рассказал один из источников, если решение о выделении коридора будет принято, время полёта из Москвы в Сочи сократится на 20 минут. Из Сочи в Москву время полёта сократится на десять минут.
Ранее Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 4 сентября.
Ограничения касаются Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска. Также полёты ограничены в аэропорты Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.