Власти Шри-Ланки сообщили о планах восстановить авиасообщение с Россией к середине октября

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщил, что власти страны намерены восстановить авиасообщение с Россией к середине октября.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно (Коломбо — самый большой город и неофициальная столица Шри-Ланки. — RT)», — отметил министр.

Также власти планируют восстановить авиасообщение в Санкт-Петербург.

«Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года», — заключил Гунавардана.

3 июня российская компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.

Речь идёт о том, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.