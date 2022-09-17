Власти Шри-Ланки сообщили о планах восстановить авиасообщение с Россией к середине октября
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно (Коломбо — самый большой город и неофициальная столица Шри-Ланки. — RT)», — отметил министр.
Также власти планируют восстановить авиасообщение в Санкт-Петербург.
«Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года», — заключил Гунавардана.
3 июня российская компания «Аэрофлот» приостановила рейсы в Коломбо из-за неблагонадёжности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полётов в Шри-Ланку.
Речь идёт о том, что высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.