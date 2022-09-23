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Врач Галлямова рассказала, что сухая и потрескавшаяся кожа рук нуждается в лечении

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Юлия Галлямова рассказала о неприятных последствиях недостаточного ухода за кожей рук.
Врач Галлямова рассказала, что сухая и потрескавшаяся кожа рук нуждается в лечении
  • Gettyimages.ru

При отсутствии ухода в осеннее время на коже рук могут возникать трещины, в том числе кровоточащие. Игнорировать такую проблему нельзя, отметила специалист в разговоре с радио Sputnik.

«Сухая и потрескавшаяся из-за холодов кожа рук — это входные ворота на теле человека для всех инфекций. Кроме того, такая кожа может привести к развитию аллергических заболеваний или экземы и так далее. Нельзя не обращать внимания на сухую и потрескавшуюся кожу. Её надо лечить», — подчеркнула Галлямова.

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