Врач Хухрев назвал валокордин и корвалол опасными лекарствами для пожилых

Врач-терапевт Алексей Хухрев призвал пожилых людей с осторожностью принимать успокоительные, снотворные, а также антигистаминные препараты.

«Очень часто у нас употребляемые пожилыми людьми — это валокордин, корвалол. Вот этот коктейль родом из Советского Союза содержит в себе фенобарбитал, который у пожилых людей может очень сильно нарушать координацию движений. Напившись этого, люди могут падать и ломать себе всё что угодно», — сказал врач в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, осторожность следует соблюдать с любыми снотворными, транквилизаторами и антигистаминными препаратами.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.