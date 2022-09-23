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Врач Хухрев назвал валокордин и корвалол опасными лекарствами для пожилых

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Врач-терапевт Алексей Хухрев призвал пожилых людей с осторожностью принимать успокоительные, снотворные, а также антигистаминные препараты.
Врач Хухрев назвал валокордин и корвалол опасными лекарствами для пожилых
  • РИА Новости

«Очень часто у нас употребляемые пожилыми людьми — это валокордин, корвалол. Вот этот коктейль родом из Советского Союза содержит в себе фенобарбитал, который у пожилых людей может очень сильно нарушать координацию движений. Напившись этого, люди могут падать и ломать себе всё что угодно», — сказал врач в разговоре с «Москвой 24».

По его словам, осторожность следует соблюдать с любыми снотворными, транквилизаторами и антигистаминными препаратами.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с URA.RU рассказала, что использование сосудосуживающих средств от насморка со временем может негативно сказаться на сердце и сосудах.

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