Врач Назарова предупредила о риске гастрита и кариеса из-за жвачки

Врач-терапевт Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Назарова рассказала, что неправильное употребление жевательной резинки грозит развитием ряда опасных заболеваний.

Жевательную резинку нельзя употреблять до еды и в перерывах между едой из-за избыточного выделения сока для переваривания пищи, который вредит ЖКТ, объяснила специалист URA.RU.

«Когда еды нет, организму приходится переваривать собственную слизистую оболочку. Отсюда возникают хронические гастриты, панкреатиты и колиты. Поджелудочная железа начинает выбрасывать в кровь инсулин, которому не находится применения, поскольку нет утилизации принятой накануне пищи. Это повышает риск развития сахарного диабета», — подчеркнула Назарова.

Также, по её словам, долгое жевание резинки может стать причиной развития кариеса.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.