Ревматолог Евдокименко предупредил о риске развития остеопороза из-за сидячего образа жизни

Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.

«Кость уплотняется за счёт нагрузки. Чем у человека меньше нагрузки, тем он физически слабее. И кости тоже становятся менее плотными. Поэтому люди, которые ведут такой малоподвижный образ жизни, у них остеопороз чаще бывает. Это опасно тем, что появляется повышенный риск переломов», — отметила Евдокименко в беседе с URA.RU.

Ревматолог отметил, что такая проблема чаще наблюдается у стройных, тонкокостных людей.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.