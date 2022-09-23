военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ревматолог Евдокименко предупредил о риске развития остеопороза из-за сидячего образа жизни

Короткая ссылка
Врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко рассказал, что люди с низкой подвижностью более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей.
Ревматолог Евдокименко предупредил о риске развития остеопороза из-за сидячего образа жизни
  • Gettyimages.ru

«Кость уплотняется за счёт нагрузки. Чем у человека меньше нагрузки, тем он физически слабее. И кости тоже становятся менее плотными. Поэтому люди, которые ведут такой малоподвижный образ жизни, у них остеопороз чаще бывает. Это опасно тем, что появляется повышенный риск переломов», — отметила Евдокименко в беседе с URA.RU.

Ревматолог отметил, что такая проблема чаще наблюдается у стройных, тонкокостных людей.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить