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Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты.
Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах морской капусты
  • Gettyimages.ru

«Достаточно всего 50 г морской капусты из баночки, для того чтобы получить суточную норму. А йод очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы, и в том числе для поддержания активного обмена веществ», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, ещё одним полезным продуктом является печень трески, которая содержит много витамина D.

«Думаю, многие знают, что витамин D жизненно необходим для нашего организма и с точки зрения поддержания костной системы, и с точки зрения поддержания иммунитета», — пояснила Макиша.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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