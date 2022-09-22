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В Институте общепита РАН сравнили калорийность гамбургеров и вторых блюд

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Директор института общепита РАН Наталия Иванова сравнила калорийность гамбургеров и вторых блюд.
В Институте общепита РАН сравнили калорийность гамбургеров и вторых блюд
  • РИА Новости

«Вы когда-нибудь сравнивали калорийность блюд в формате гамбургера и, например, картошки с мясом? Ответ может быть не в пользу других блюд», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в институте хотят провести соответствующее исследование.

«С моей точки зрения, мы подменяем одно понятие другим. Мы говорим: «Если вы быстро готовите, это плохая продукция, нездоровая». Но ведь морепродукты всегда готовятся быстро, и они очень полезны. Всё же нужно говорить именно о пищевой ценности — то есть калорийности продукта, количестве жиров, белков, углеводов, количестве витаминов и минеральных веществ», — добавила Иванова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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