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В РАН высказались о перспективах создания цифрового диетолога

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Директор института общепита РАН Наталия Иванова высказалась о перспективах создания цифрового диетолога.
В РАН высказались о перспективах создания цифрового диетолога
  • РИА Новости

«Совсем скоро нам на помощь придёт цифровизация. Цифровой диетолог будет жить в каждом телефоне. Он будет отслеживать параметры пользователя и рацион, «говорить»: «Нужно творожку немножко поесть, у вас не хватает белка». Наш институт планирует готовить научную базу под эти рекомендации», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, у пищи две функции — физиологическая и психологическая.

«Мы получаем от еды удовольствие, это поддержание нашего нормального психоэмоционального состояния», — пояснила Иванова.

По её словам, в этом также может помочь диетолог.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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