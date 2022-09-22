В РАН высказались о перспективах создания цифрового диетолога

Директор института общепита РАН Наталия Иванова высказалась о перспективах создания цифрового диетолога.

«Совсем скоро нам на помощь придёт цифровизация. Цифровой диетолог будет жить в каждом телефоне. Он будет отслеживать параметры пользователя и рацион, «говорить»: «Нужно творожку немножко поесть, у вас не хватает белка». Наш институт планирует готовить научную базу под эти рекомендации», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, у пищи две функции — физиологическая и психологическая.

«Мы получаем от еды удовольствие, это поддержание нашего нормального психоэмоционального состояния», — пояснила Иванова.

По её словам, в этом также может помочь диетолог.

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