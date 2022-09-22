Терапевт Романенко назвала оптимальный уровень сахара в крови для пожилых людей

Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальный уровень сахара в крови для пожилых людей.

«Если мы видим цифры сахара на уровне 5,9 — это повод уже задуматься о том, нет ли у человека сахарного диабета, и провести тест на толерантность к глюкозе», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также должны насторожить другие признаки, например, сухость во рту и жажда.

«Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса», — отметила Романенко.

Она посоветовала особенно внимательно следить за показателями сахара тем, у кого родственники болели диабетом.

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