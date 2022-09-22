Экономист Беляев поддержал предложение увеличить прожиточный минимум и МРОТ

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минтруд России предлагает в 2023 году увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Экономист отметил, что относится к данной инициативе положительно.

«Это свидетельствует о том, что мы заботимся о том, чтобы социально-экономический уровень и уровень финансового обеспечения наших людей постепенно поднимались. И пусть кому-то покажется, что суммы небольшие, но мы видим, что в течение двух лет увеличение происходит практически постоянно», — рассказал Беляев.

Он добавил, что МРОТ и прожиточный минимум связываются с различного рода дотациями и социальной помощью.

«Так что можно смотреть на это только позитивно. Если это вынесено на рассмотрение правительства, значит, для этого предусмотрены определённые бюджетные деньги и бюджет это выдержит. А главное, это сигнал для частных работодателей по поводу того, что они не могут платить людям меньше определённого уровня», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Минтруд России предлагает увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.