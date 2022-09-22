В Оренбургской области зарегистрировали 480 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 480 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56.

Общее число заболевших в регионе достигло 234 060. Вылечились 224 827 жителей, в том числе 416 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тульской области выявили 557 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 24 человека, выздоровел 401.

С начала пандемии в регионе заболели 180 004 жителя, вылечились 160 500.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.