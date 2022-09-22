В Кировской области выявили 176 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Госпитализированы за минувшие 24 часа 66 жителей, выздоровели 82.
Также стало известно, что в Самарской области утвердили новый порядок «ковидных» выплат медикам, передаёт volga.news. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Новый документ устанавливает доплату за оказание медпомощи по диагностике и лечению COVID-19 в размере 25% от должностного оклада.
Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.