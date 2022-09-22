В Кировской области выявили 176 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 176 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 66 жителей, выздоровели 82.

Также стало известно, что в Самарской области утвердили новый порядок «ковидных» выплат медикам, передаёт volga.news. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Новый документ устанавливает доплату за оказание медпомощи по диагностике и лечению COVID-19 в размере 25% от должностного оклада.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.