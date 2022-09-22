В Пермском крае зафиксировали 1998 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 1998 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 92 пациента.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 420 289 жителей.

Также стало известно, что в Омской области до 31 октября продлили режим повышенной готовности по COVID-19, передаёт gorod55.ru. Соответствующее решение приняли по итогам заседания оперштаба.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.