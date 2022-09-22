В Ульяновской области подтвердили 491 случай COVID-19 за сутки

В Ульяновской области подтвердили 491 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 31 житель, выписаны 311.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 219 024 жителя, вылечились 210 388.

В регионе продолжают работу 44 стационарных пункта вакцинации и 31 выездная мобильная бригада, отметили в областном Минздраве.

Тем временем в Омской области прошло заседание оперштаба, на котором приняли несколько решений, связанных с текущей эпидситуацией, передаёт gorod55.ru. В частности, регион закупил 30 тыс. специальных насадок для интерназальной вакцины. Их распределяют по медучреждениям.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук, высказался о последствиях постковидного синдрома.