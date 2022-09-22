В Татарстане зарегистрировали 888 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 888 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 72 жителя.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 174 282. Вылечились 163 899 человек, в том числе 427 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 53 457 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.