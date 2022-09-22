В Удмуртии выявили 1010 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1010 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 63 жителя.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 7558 пациентов, в ковид-центрах — 332 пациента в состоянии средней тяжести, 35 — в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 405 человек.

Также стало известно, что в Татарстане с начала пандемии провели 7 402 943 теста на коронавирус, в том числе 11 806 за последние сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием увеличен — за минувшие семь дней на 100 тыс. населения он составляет 305,4.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.