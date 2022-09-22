Кабмин: при подготовке бюджета особое внимание уделят финансированию частичной мобилизации
«Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизацией», — цитирует его ТАСС.
Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин дал указание принять меры для удовлетворения потребностей российских вооружённых сил и воинских формирований.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.