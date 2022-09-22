Кабмин: при подготовке бюджета особое внимание уделят финансированию частичной мобилизации

Правительство при подготовке бюджета уделит особое внимание финансированию частичной мобилизации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Особое внимание уделим исполнению поручения президента по финансированию мероприятий в связи с частичной мобилизацией», — цитирует его ТАСС.

Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин дал указание принять меры для удовлетворения потребностей российских вооружённых сил и воинских формирований.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал причины объявления в России частичной мобилизации.