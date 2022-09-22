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Гериатр Ткачёва рассказала, что давление выше 140 мм может привести к инфарктам у пожилых

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Главный внештатный специалист — гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, что артериальное давление выше 140 мм рт. ст. считается очень опасным для пожилых людей.
Гериатр Ткачёва рассказала, что давление выше 140 мм может привести к инфарктам у пожилых
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Москвой 24» она отметила: если давление держится выше этой границы продолжительное время, потенциально это может привести к инфарктам и инсультам.

«Какое давление смертельно опасное — сложно сказать. Для кого-то это 180, для кого-то — 200, но это не значит, что до этого уровня нужно доводить», — предупредила специалист и посоветовала стараться снижать давление, как только оно начинает повышаться.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.

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