Гериатр Ткачёва рассказала, что давление выше 140 мм может привести к инфарктам у пожилых
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В беседе с «Москвой 24» она отметила: если давление держится выше этой границы продолжительное время, потенциально это может привести к инфарктам и инсультам.
«Какое давление смертельно опасное — сложно сказать. Для кого-то это 180, для кого-то — 200, но это не значит, что до этого уровня нужно доводить», — предупредила специалист и посоветовала стараться снижать давление, как только оно начинает повышаться.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.