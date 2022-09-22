Пульмонолог Гамбарян рассказала, что электронные сигареты вызывают зависимость

Кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян, врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, назвала переход на электронные сигареты худшим способом отказа от курения.

«Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространённость использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Гамбарян в беседе с URA.RU.

Пульмонолог подчеркнула, что в электронных сигаретах содержится очень много вредных и опасных для здоровья веществ.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.