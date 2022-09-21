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Диетолог Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры

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Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры.
Диетолог Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры
  • Gettyimages.ru
  • © Zachary Zirlin / EyeEm

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что помидоры могут быть вредны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Так как это кислый продукт, соответственно, эти кислоты могут нарушать целостность слизистой и провоцировать обострение», — пояснила эксперт.

По её словам, не стоит злоупотреблять помидорами и при подагре.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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