Диетолог Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что помидоры могут быть вредны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Так как это кислый продукт, соответственно, эти кислоты могут нарушать целостность слизистой и провоцировать обострение», — пояснила эксперт.

По её словам, не стоит злоупотреблять помидорами и при подагре.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.