Диетолог Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что помидоры могут быть вредны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
«Так как это кислый продукт, соответственно, эти кислоты могут нарушать целостность слизистой и провоцировать обострение», — пояснила эксперт.
По её словам, не стоит злоупотреблять помидорами и при подагре.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.