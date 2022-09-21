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Нутрициолог Омельченко посоветовала уменьшить потребление хлеба

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Нутрициолог и специалист по прикорму и пищевому поведению детей Елизавета Омельченко посоветовала уменьшить потребление хлеба.
Нутрициолог Омельченко посоветовала уменьшить потребление хлеба
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что хлеб содержит сахар.

«В батонах его количество высокое, что не очень хорошо, особенно для детей. Обращайте внимание на состав. Желательно, чтобы добавленный сахар был на последнем месте или его не было вовсе», — пояснила эксперт.

По её словам, употребляя больше хлеба, человек снижает количество овощей в своём рационе.

Кроме того, отметила Омельченко, хлеб снижает питательную ценность рациона и может привести к набору веса.

«Заведите дневник питания и посмотрите, какое количество хлебобулочных изделий содержится в каждом дне. Возможно, вы перебираете именно на нём», — заключила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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