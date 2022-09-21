В Оренбургской области подтвердили 479 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 479 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 233 580. Выздоровели 224 411 жителей, в том числе 420 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 175 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43. Выздоровели 79 жителей. С начала пандемии в регионе заболели 158 392 человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.