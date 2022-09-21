В Оренбургской области подтвердили 479 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 233 580. Выздоровели 224 411 жителей, в том числе 420 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Кировской области выявили 175 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43. Выздоровели 79 жителей. С начала пандемии в регионе заболели 158 392 человека.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.