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Диетолог Тихомирова напомнила о пользе выпитого натощак стакана воды

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова напомнила о пользе выпитого натощак стакана воды.
Диетолог Тихомирова напомнила о пользе выпитого натощак стакана воды
  • Gettyimages.ru
  • © vitapix

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что во время ночного сна человек теряет примерно пол-литра воды, и выпитая утром вода натощак — это не только действенный способ проснуться, но и полезная привычка.

«Восполнение потраченного объёма циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует её сгущению», — отметила Тихомирова.

По её словам, достаточное употребление воды в сочетании с правильным и сбалансированным питанием поможет сохранить красоту и здоровье волос и кожи.

«Также стакан воды натощак улучшает работу лимфатической системы, благодаря чему организм становится менее восприимчивым к опасным микроорганизмам», — добавила врач.

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