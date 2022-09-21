В Госдуме готовят поправки по кредитным каникулам для мобилизованных граждан
- РИА Новости
Об этом он сказал в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век».
«Моё предложение — для них должна быть специальная норма, которая на период выполнения обязанностей в ходе специальной военной операции, возможно, даже на более длительный срок, причём не только по ипотеке, но и по всем видам потребительских кредитов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, подготавливаемая поправка по этому вопросу должна быть готова «в эти дни».
Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.