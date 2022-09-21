В Госдуме готовят поправки по кредитным каникулам для мобилизованных граждан

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что готовит поправки в законодательство, которые предусматривают предоставление кредитных каникул, в том числе по ипотеке, для мобилизованных граждан.

Об этом он сказал в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

«Моё предложение — для них должна быть специальная норма, которая на период выполнения обязанностей в ходе специальной военной операции, возможно, даже на более длительный срок, причём не только по ипотеке, но и по всем видам потребительских кредитов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, подготавливаемая поправка по этому вопросу должна быть готова «в эти дни».

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.