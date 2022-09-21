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В Якутии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Якутии стабилизируется, заявила на брифинге оперштаба заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
В Якутии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Об этом сообщает mk.ru.

В настоящее время лечение в амбулаторных условиях получают 99,1% заболевших. Выздоровели за минувшие сутки 629 жителей, госпитализированы 25.

Вакцинацию прошли 675 294 человека, ревакцинировались 183 142.

В целом в России за последние 24 часа выявили 53 045 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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