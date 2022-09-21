В Пермском крае зафиксировали 1365 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Госпитализированы 119 жителей. Общее число заболевших в регионе достигло 418 291.
Также стало известно, что более 770 тыс. жителей Москвы вакцинировались против гриппа с начала сезона, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт столичного управления Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, ситуация по гриппу и ОРВИ в городе с 12 по 18 сентября стабильная. Умеренной остаётся и интенсивность эпидемического процесса.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.