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В Татарстане подтвердили 930 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 930 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 930 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 173 394. Выздоровели 163 472 человека.

Тем временем в оперштабе Свердловской области напомнили, что больничный при отсутствии симптомов коронавируса можно закрыть дистанционно, без сдачи ПЦР-теста, передаёт URA.RU.

«Если через семь дней самочувствие нормализуется и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыть дистанционно. Больничный для контактных лиц будет закрыт дистанционно автоматически, также через семь дней, продлить его не могут», — уточнили в штабе.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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