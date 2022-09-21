В Севастополе зарегистрировали 75 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 75 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 11 пациентов.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 93 327 человек.

Прививку сделали 346 852 жителя, оба компонента вакцины получили 318 673.

Тем временем в Тюменской области зафиксировали умеренное превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ у взрослых и детей 3—14 лет, передаёт «Вслух.ру». Данные по итогам прошлой недели сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.