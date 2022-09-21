В Севастополе зарегистрировали 75 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
С начала пандемии в городе заболели 93 327 человек.
Прививку сделали 346 852 жителя, оба компонента вакцины получили 318 673.
Тем временем в Тюменской области зафиксировали умеренное превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ у взрослых и детей 3—14 лет, передаёт «Вслух.ру». Данные по итогам прошлой недели сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.