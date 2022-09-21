В Удмуртии выявили 992 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 992 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 71 человек, выписаны 276.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 7576 пациентов, в ковид-центрах — 370 пациентов в состоянии средней тяжести, 35 в тяжёлом.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3897 случаев COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 284 человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.