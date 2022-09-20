В Тульской области зарегистрировали 494 случая коронавируса за сутки

В Тульской области зарегистрировали 494 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 26 пациентов, выписаны 595.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 898, выздоровевших — 168 445.

Загруженность коечного фонда — не более 30% от норматива.

Также стало известно, что в Карелии выявили 502 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт karelinform.ru со ссылкой на федеральный штаб.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.