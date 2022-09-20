В Иркутской области зафиксировали 868 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зафиксировали 868 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оперативного штаба.

С начала пандемии в регионе заболели 336,3 тыс. жителей. Выздоровели 320,8 тыс. человек, в том числе 1157 за минувшие 24 часа.

В настоящее время в стационарах находятся 720 пациентов.

Также стало известно, что в Санкт-Петербург доставили партию насадок-распылителей для назальной вакцинации, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению. Всего в город привезли 54 тыс. насадок. В ближайшее время их распределят по городским поликлиникам.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.