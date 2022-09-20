военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье провели более 20 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

Короткая ссылка
В Московской области провели более 20 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии.
В Подмосковье провели более 20 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«В Подмосковье в сутки проводится более 20 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

По её словам, ПЦР-диагностика и ИХА-тестирование — основные для выявления коронавируса, передаёт телеканал «360».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить