В Подмосковье провели более 20 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

В Московской области провели более 20 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«В Подмосковье в сутки проводится более 20 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

По её словам, ПЦР-диагностика и ИХА-тестирование — основные для выявления коронавируса, передаёт телеканал «360».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.