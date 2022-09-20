В Подмосковье провели более 20 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
«В Подмосковье в сутки проводится более 20 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
По её словам, ПЦР-диагностика и ИХА-тестирование — основные для выявления коронавируса, передаёт телеканал «360».
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.