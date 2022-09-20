В Челябинской области зарегистрировали 1037 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зарегистрировали 1037 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«Подтверждено 364 595 случаев заболевания COVID-19. Плюс 1037 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 90 школьников», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что в Пермском крае для пациентов с коронавирусом развернули 372 дополнительные койки, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Общее число коек достигло 755.

«Отметим, что в это число входят как койки инфекционного профиля, на которых лечение пациентов с COVID-19 ведётся с 25 июля, так и вновь развёрнутые койки в отделениях неинфекционного профиля в некоторых медицинских учреждениях», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.