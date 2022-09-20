военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Челябинской области зарегистрировали 1037 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Челябинской области зарегистрировали 1037 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Челябинской области зарегистрировали 1037 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © BSIP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«Подтверждено 364 595 случаев заболевания COVID-19. Плюс 1037 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них 90 школьников», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также стало известно, что в Пермском крае для пациентов с коронавирусом развернули 372 дополнительные койки, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Общее число коек достигло 755.

«Отметим, что в это число входят как койки инфекционного профиля, на которых лечение пациентов с COVID-19 ведётся с 25 июля, так и вновь развёрнутые койки в отделениях неинфекционного профиля в некоторых медицинских учреждениях», — уточнили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить