В Удмуртии выявили 1237 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1237 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 58 пациентов, выписан 61.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 7344 жителя, в ковид-центрах — 375 пациентов в состоянии средней тяжести, 34 в тяжёлом.

Также стало известно, что в Амурской области вырос уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Эпидпорог превышен на 42%.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.