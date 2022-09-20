В ГД поддержали предложение запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям
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«Я полностью поддерживаю такую инициативу. Подражание курению — это первый этап, начало курения. Надо запретить», — считает парламентарий.
Ранее в России призвали запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.
В настоящее время вейпы (электронные устройства, состоящие из картриджа, заполненного жидкостью, нагревательного элемента и перезаряжаемой батареи) не подлежат обязательной сертификации, норм содержания различных химических веществ в смесях для них не разработано.