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В ГД поддержали предложение запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.
В ГД поддержали предложение запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Я полностью поддерживаю такую инициативу. Подражание курению — это первый этап, начало курения. Надо запретить», — считает парламентарий.

Ранее в России призвали запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.

В настоящее время вейпы (электронные устройства, состоящие из картриджа, заполненного жидкостью, нагревательного элемента и перезаряжаемой батареи) не подлежат обязательной сертификации, норм содержания различных химических веществ в смесях для них не разработано.

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