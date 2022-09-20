В ГД поддержали предложение запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов детям

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним.

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