Инфекционист Чуланов назвал слабость одним из самых частых проявлений постковида

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что при штамме «омикрон» несколько ниже частота и риски возникновения постковидного синдрома, чем при «дельте».

«Синдром чаще проявляется у тех, кто более тяжело перенёс инфекцию, у кого есть дополнительные факторы риска, а также у тех, у кого более ярко манифестировало заболевание, то есть если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель», — подчеркнул он в интервью «Известиям».

По словам Чуланова, есть различия и в зависимости от пола. Так, более тяжёлое течение инфекции чаще наблюдается у мужчин, а постковид больше характерен для женщин.

В числе самых распространённых симптомов постковида врач назвал слабость и головную боль, а также одышку, трудности с фокусировкой внимания и тахикардию.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.