Диетолог Аплетаева отметила пользу цикория для диабетиков
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«Я бы рекомендовала цикорий людям с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением всасываемости, нарушением микрофлоры кишечника», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
Цикорий содержит инулин — вещество, которое влияет на снижение уровня сахара в крови. Кроме того, по словам Аплетаевой, цикорий не раздражает желудочно-кишечный тракт и хорошо влияет на его микрофлору.
Однако от цикория лучше отказаться при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости, заключила врач.
Ранее профессор Екатерина Кривцова, врач-терапевт, к. м. н., диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.