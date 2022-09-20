Диетолог Аплетаева отметила пользу цикория для диабетиков

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала диабетикам и людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, включить в рацион цикорий.

«Я бы рекомендовала цикорий людям с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением всасываемости, нарушением микрофлоры кишечника», — отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Цикорий содержит инулин — вещество, которое влияет на снижение уровня сахара в крови. Кроме того, по словам Аплетаевой, цикорий не раздражает желудочно-кишечный тракт и хорошо влияет на его микрофлору.

Однако от цикория лучше отказаться при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости, заключила врач.

Ранее профессор Екатерина Кривцова, врач-терапевт, к. м. н., диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», в беседе с URA.RU рассказала, что сон на голодный желудок может привести к воспалению пищевода и апноэ.