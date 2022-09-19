В Кировской области подтвердили 173 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 173 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 13 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за минувшие 24 часа 64 жителя региона.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге развёрнуто 2682 койки для пациентов с коронавирусом, из них заняты 2392. Это общее количество заболевших, которые лечатся в стационарах с COVID-19 и пневмонией, передаёт neva.today со ссылкой на Смольный.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.